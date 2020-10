Az őserdő irányába terjed a Kilimandzsárón lángoló tűz

Továbbra is lángokban áll Afrika legmagasabb hegye, a tanzániai Kilimandzsáró, amelynek déli részén mintegy ötszáz tűzoltó harcol a tűzzel háromezer méter magasan – írja az MTI.

A tanzániai nemzeti parkok igazgatóságának (TANAPA) keddi közleménye szerint egy helikoptert is bevetettek.

közölte a TANAPA.

A vasárnap délután keletkezett tűz átcsapott a keleti lejtőre, és elérte a Rombo-körzetet. Az erős szél miatt a tűz kiterjedt rét- és lápvidéket pusztított el. Helyszíni beszámolók szerint a lángok most a hegy lába felé, az őserdő irányába is terjednek.

The beautiful #Kilimanjaro is on fire. Locals, volunteers and firefighters are trying to control the raging #wildfires – and pretty dangerous! Prayers for safety of those fighting the #fire and hope help is on the way ASAP @HKigwangalla @tzparks #KilimanjaroFire #Tanzania pic.twitter.com/lAUNru4k3L

— Dr Mwidimi Ndosi (@ndosie) October 13, 2020