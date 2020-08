Bombariadó, névtelen levél, Ukrajnában többször nekimentek a magyar kisebbségnek

Ukrajnában közelednek a helyhatósági választások, valószínűleg ezzel összefüggésben megjelentek a színen a magyarellenes ukrán nacionalisták is.

Kárpátalján a közigazgatási reform részeként új beregszászi járást hoztak létre, ami az októberre tervezett választáson az egyik fő támadási pontot jelentheti majd a magyarok ellen. A szélsőségesek ugyanis azzal érvelnek, hogy az átszervezéssel magyar járás született, holott ebben a magyar nemzetiségűek százalékos aránya még csökkent is – állítja a Magyar Nemzet keddi cikke.

A kormánylap több példát is felsorol az utóbbi napok akciói közül. Augusztus 20.-án és az azt követő hétvégén megsemmisítéssel és elüldözéssel fenyegető névtelen üzenetek, hamis bombariadók, és egy terrorelhárítási gyakorlat keserítette a kárpátaljai magyar közösség életét.

A Kárpátalja.ma magyar nyelvű hírportál híre szerint „magyar kutyák” megszólítással érkezett névtelen levél több kárpátaljai magyar egyházhoz és szervezethez, köztük a magyar színháznak, a pedagógusszövetségnek és jótékonysági alapítványnak. Az „ukranianwolf” (ukrán farkas) névről érkező e-mailben felszólították a magyarságot, hogy „fogják értékeiket és rokonságukat, és menjenek történelmi családjukhoz”. „A ti enklávétokra és közösségetekre nincs szüksége Ukrajnának!” – idézte az írást a honlap.

Augusztus 20-án, a magyar államalapítás ünnepén ugyancsak névtelen, magát ukrán hazafinak valló levélíró címzett fenyegető üzenetet a Kárpátalja.ma szerkesztőségének és más magyar szervezeteknek. Ebben arra figyelmeztettek, hogy ha a magyar közösség továbbra is biztonságban szeretne élni ukrán földön, akkor fel kell hagynia a nemzeti enklávé létrehozásával.

Sikerült megvesztegetni az ukrán kormányt, azonban az ukrán hazafiak tisztán látnak. Elkezdjük a szabotázst és támadásokat indítunk a városaitok, faluitok, iskoláitok ellen mindaddig, amíg a magyar járás létrehozásának ideológiája megszűnik.

Augusztus 20.-án három bombariadó is volt, miután egy telefonáló azt állította, hogy a beregszászi katolikus templomban, valamint Técsőn és Aknaszlatinán is bombát helyezett el. A területeket ki kellett üríteni, a tűzszerészek végül nem találtak robbanószerkezetet. De zavart okozott az is, hogy augusztus 19-én és 20-án az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) is nagyszabású terrorelhárítási gyakorlatot rendezett a munkácsi és a beregszászi járásban, így a környéket egyébként is ukrán fegyveresek lepték el.

