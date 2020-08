Abu-Dzabiban van az országából elszökő korrupt exkirály

Hivatalosan megerősítették Madridban hétfőn azt az értesülést, hogy János Károly korábbi spanyol uralkodó az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban van.

A királyi ház közlése szerint a volt uralkodó augusztus 3-án érkezett oda, és azóta is ott tartózkodik. János Károly két hete jelentette be, hogy Spanyolországon kívül akar letelepedni, mert ezt kívánja az ország érdeke, és egyben a fia államfői tevékenységét is meg akarja könnyíteni.

Miért üldözik a bujkáló spanyol exkirályt? Közel negyven éven át vezette Spanyolországot I. János Károly. A 2014-ben lemondott 82 éves uralkodó ellen nyomozás indult hazájában, a vádak pedig olyan súlyosak, hogy akár börtönbe is kerülhetne. Nemzeti hősből a monarchia szégyene lett.

A döntés előzménye, hogy az uralkodót meggyanúsították azzal, hogy 100 millió eurót kapott a szaúdi királytól jutalékként azért, mert az ő közvetítésével nyerte el egy spanyol konzorcium a Medinát és Mekkát összekötő nagysebességű vasútvonal építésének második fázisát Szaúd-Arábiában. A pénzt állítólag titokban Svájcban helyezte el. Az ügyben Spanyolországban és Svájcban is vizsgálat folyik.

A királyi ház hétfői közleménye szerint eddig azért nem jelentették be, hogy hol tartózkodik a lemondott uralkodó, mer rá akarták hagyni a döntést, hogy ezt mikor teszi meg. Ezzel egyetértett a spanyol kormány is.

