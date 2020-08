A magyar uniós biztos is elítéli a belarusz tüntetők elleni erőszakot

Ha kevésbé csalják el a választást, most nem állnak lángokban az utcák

A szólásszabadságot, a gyülekezés szabadságát, valamint az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani – jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a fehéroroszországi vasárnap tartott elnökválasztást követően tartott megmozdulás résztvevői ellen alkalmazott erőszakra reagálva hétfőn. Michel rövid Twitter-üzenetében kiemelte: a tüntetőkkel szembeni erőszak nem jó válasz.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üzenetében arra szólította fel az illetékes hatóságokat, hogy a szavazatokat pontosan számolják és tegyék közzé. Elítélte a tüntetők ellen alkalmazott erőszakot és kijelentette: az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani.

A békés tüntetők elleni erőszakos fellépésnek nincs helye Európában,

tette hozzá von der Leyen.

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítési biztos közös közleményükben aránytalannak és elfogadhatatlannak nevezték a „békés tüntetők ellen alkalmazott állami erőszakot”.

Elítéljük az erőszakot, és minden fogva tartott azonnali szabadon bocsátására szólítunk fel. A fehérorosz hatóságoknak gondoskodniuk kell a békés gyülekezés alapvető jogának tiszteletben tartásáról,

fogalmaztak.

Aláhúzták: alapvető fontosságú a szavazatok pontos számlálása, valamint az, hogy a választási bizottság közzé tegye az eredményeket. Csak az emberi jogok, a demokrácia és a szabad választások tisztasága biztosíthatja Fehéroroszország stabilitását és önállóságát. Az Európai Unió figyelemmel kíséri a fejleményeket, és azok értékelés alapján ad választ, illetve a kialakult helyzetre tekintettel alakítja Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatait – tették hozzá.

Cseh kormányfő: Ilyen viselkedésnek nincs helye Európában

Elítélte a tüntetők elleni minszki rendőri erőszakot Andrej Babis cseh kormányfő is. Babis a Twitteren hétfőn megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a fehéroroszoknak is joguk van a szólásszabadságra és a demokráciára. A rendőrök erőszakos fellépését a fehérorosz tüntetők ellen a cseh külügyminisztérium és a cseh ellenzék is bírálta.

Elítélem a rendőri erőszakot és a brutális rendőri fellépést a békés tüntetők ellen Minszkban. Ez olyan eljárás, amelynek semmi keresnivalója sincs a mai Európában.

„Az elnökválasztás eseményeit és az azt követő erőszakos összecsapásokat figyelemmel kísérjük. A jelöltek és az ellenzék elleni konkrét fellépéseket ki kell vizsgálni” – vélekedett Rudolf Jindrák, a cseh államfő külügyi főtanácsadója a Twitteren. Jirí Ovcácek, az elnök szóvivője újságírók érdeklődésére azt mondta, hogy az államfői iroda Jindrák szavaihoz nem kíván semmit sem hozzátenni.

A cseh külügyminisztérium hétfőn nyilatkozatban bírálta a fehérorosz rendőrség fellépését a tüntetők ellen, és felszólította a fehérorosz kormányt, hagyja abba a lakosok büntetését alkotmányos jogaik gyakorlásáért.

A vasárnapi fehérorosz elnökválasztást, amelyet hivatalos közlések szerint ismét Aljakszandr Lukasenka hivatalban lévő államfő nyert meg, a cseh külügyminisztérium az ellenzéki jelöltek kizárása miatt nem tartja szabadnak és demokratikusnak – olvasható a cseh diplomácia nyilatkozatában. A legutóbbi fehéroroszországi fejleményeket élesen bírálta és elítélte a csehországi ellenzék is.

A minszki választási bizottság hétfőn ismertetett előzetes adatai szerint a vasárnapi elnökválasztáson a hivatalban lévő Aljakszandr Lukasenka győzött a szavazatok 80,23 százalékával. A fő ellenzéki jelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja pedig 9,9 százalékot szerzett.

Az ellenzék kétségbe vonja a választás tisztaságát. Az állami exit poll eredmények közzététele után az országban több helyen is összecsapások törtek ki a rendőrség és az ellenzék hívei között, ezekben a Vjaszna-96 (Tavasz-96) jogvédő szervezet szerint egy tüntető meghalt, több pedig megsérült, sok embert őrizetbe vettek.

