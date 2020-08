Elnézést kért a BBC, amiért rasszista sértéseket idéztek szó szerint egy bűnesetről szóló tudósításban

„Minden szervezetnek képesnek kell lennie rá, hogy elismerje, ha hibázott. Mi most hibáztunk” – írta a brit közszolgálati média összes dolgozójának küldött emailjében Tony Hall, a BBC ügyvezető igazgatója. A BBC azután kényszerült bocsánatot kérni, hogy július 30-án szó szerint idézte egy Bristolban történt rasszista bűncselekmény elkövetőit, akik a „nigger” szót használták. A brit közmédia először nem kért elnézést, hanem azzal védekezett, azért ismételték meg a tiltott kifejezést a hírről szóló anyagban, mert ebbe az áldozat és családja is beleegyezett, és így akarták érzékeltetni a támadás súlyosságát. A BBC mégis 18 ezer tiltakozást kapott, míg a Sideman nevű rádiós DJ szombaton tiltakozásul felmondott, és úgy fogalmazott, nem tud a BBC-nél dolgozni, miután egy fehér ember kimondhatta az N betűs kifejezést az országos tévében – idézi a Guardian.

„A BBC most elfogadja, hogy más megközelítést kellett volna alkalmaznunk az adásban, és nagyon sajnáljuk ezt. Most valamennyi csatornánknál pontosítjuk a sértő nyelvre vonatkozó iránymutatásainkat” – írta levelében Tony Hall. A bristoli támadás ügyében nyomozó rendőrség két tizennyolc éves férfit letartóztatott, akiket gyilkossági kísérlettel vádolnak, miután autójukkal a gyanú szerint szándékosan gázoltak el az utcán egy fekete férfit, aki egyébként az egészségügyben dolgozik, és a támadásban a lába, az orrcsontja és az arccsontja is eltörött.

Kiemelt kép: Ben STANSALL / AFP