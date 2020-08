Koronavírus: katasztrófahelyzetet hirdettek Ausztráliában

Éjszakai kijárási tilalmat vezettek be Melbourne-ben, miután kihirdették az ausztráliai Victoria államban a katasztrófahelyzetet – írja a BBC. A tájékoztatás szerint a koronavírus elleni küzdelem miatt további kijárási szigorítások is várhatóak. Hétfőn újabb döntéseket jelentenek be, addig annyi biztos, hogy családonként egy ember mehet el bevásárolni, ezt ráadásul az otthonától maximum öt kilométerre teheti meg. Elképzelhető, hogy bizonyos boltokat bezárnak majd Ausztrália második legnépesebb államában.

Noha Ausztrália eddig sikeresen kezelte a járványt, Victoria államban emelkedik az esetszám, ezért avatkoznak be a döntéshozók: vasárnap az államból 671 új esetet jelentettek, heten pedig életüket vesztettek. Összesen már több mint 11500 betegről tudni.

Daniel Andrews, az állam vezetője azt mondta, az új szabályok legalább szeptember 13-ig érvényben maradnak.

Kiemelt kép: William West / AFP