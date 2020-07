Ebben a boltban durva üzenettel hívják fel a figyelmet a kötelező maszkviselésre

Sarah Bingham, az arizonai Phoenixben működő Antique Sugar használtruha-bolt társtulaja megunta, hogy a vásárlókkal kell vitatkoznia a kötelező maszkviselésről. Az üzlet a koronavírus-járvány miatt két és fél hónapon át volt zárva, amikor pedig június 1-én végre ismét megnyitottak, udvarias üzenettel kérték a vevőket, hogy a boltban hordjanak maszkot.

A többségnek ez nem okozott problémát, sőt a bolt még ingyen maszkot is adott azoknak, akik éppen egyet sem tartottak maguknál. Ennek ellenére így is szép számmal akadtak olyanok, akik nem voltak hajlandóak felvenni a maszkot, és akár vitába is bonyolódtak azok hatékonyságáról. Binghamnek elege lett ebből, és hétfőn egy meglehetősen durva üzenetet helyezett ki az üzletnél – írja a CNN.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem visel maszkot, tisztelettel megkérjük, hogy halassza el látogatását. Szívesen vitatkozunk majd a maszkok hatékonyságáról, ha ennek az egésznek vége lesz, és ön bejön, hogy eladja halott nagyanyja ruháit.

Az üzenet azzal zárul, hogy a maszk viselése kötelező.

Bingham a Facebookon osztotta meg a szövegről készült fotót, azóta rengeteg megkeresést kapott. A többség pozitív véleménnyel van az üzenetről, sokan azonban úgy gondolják, hogy a felszólítás igen érzéketlen, hiszen a koronavírus főként az időseket és alapbetegségben szenvedőket veszélyezteti. Az üzlet még fenyegetéseket is kapott, ezért biztonsági őröket kellett felfogadnia Binghamnek. A nő szerint üzenetük célja éppen az, hogy megvédjék a legfenyegetettebb vevőket is.

Az Egyesült Államokban már közel 2,8 millió koronavírusos megbetegedést regisztráltak, az esetszám Arizonában különösen gyorsan nő.