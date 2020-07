Orbán Viktor jóra értékelte a V4-ek évét 

A magyar kormányfő azért szurkol Donald Trumpnak is, mert szerinte csak ő tudja kezelni a válságot.

Varsóban a magyar miniszterelnök azt mondta, jó évet zárnak a Visegrádi Együttműködés (V4) országai. Orbán Viktor annak kapcsán értékelt, hogy Lengyelország július 1-jén átvette a V4-ek elnökségét Csehországtól. Szerinte európai összehasonlításban mind a négy ország jól kezelte a járványt, megnyerték az első csatát. A második csata a munkahelyek megőrzése, a gazdasági növekedés beindítása.

Az államadósságot a négy ország ellenőrzése alatt tartja, nem miattuk kell rendkívüli európai pénzügyi terv. Magyarország ösztönösen ellenzi a közös hitelfelvételt, de vannak országok, amelyeknek segíteni kell, ezért elfogadják az uniós megközelítést, hogy hitelt vegyenek fel. Az MTI tudósítása szerint Orbán Viktor ténynek nevezte, hogy messze még a megállapodás. Most a tagállamok között egy okos pénzügyi szövetség szükséges, és a jelenlegi javaslat ettől messze áll.

Szerinte Lengyelországnak kulcsszerepe lesz a tárgyalásokon, hiszen most vette át a V4 vezetését, így nagyobb a felelősség a lengyel kormányfőn, mintha csak a saját országáért tárgyalna.

A miniszterelnök bízik a tárgyalások sikerében és abban, hogy mindenhol olyan vezetők kerülnek meghatározó pozíciókba, akik gazdaságorientált gondolkodásúak, képesek rendbe hozni országuk gazdaságát a járvány után.

Orbán azért szurkol Donald Trump elnöknek is, mert szerint csak ő képes rendbe hozni az amerikai gazdaságot a járvány után.Felidézte, hogy Magyarországon az extra uniós pénzek nélkül fogadták el a büdzsét. Az uniós tárgyalásokról szólva kitért arra is, hogy a tartalom és a minősége fontosabb, mint az idő.

Orbán Viktor közölte: azt kérte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőtől, hogy a migrációra is legyen gondja a V4-nek. Magyarországon látják, mi történik, a migráció folyamatosan erősödik, egyre több embercsempészt fognak el, az illegális belépési kísérletek száma nő, és a járvány miatti megbetegedések száma emelkedik a migrációs útvonalon. A járvány leküzdése, a gazdaság újraindítása, a migrációs helyzet kezelése a feladat, és Lengyelország ebben számíthat teljes támogatására.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az uniós pénzügyi tervet illetően jól állnak: a cseh miniszterelnök egységes V4-et ad át lengyel kollégájának, aki remélhetőleg meg is tartja ezt az egységet. Úgy látja, az európai pénzügyi terv más, mint ami eddig volt. A hétéves költségvetésnél ugyanis minden tagállam befizet valamennyit, van ország, amely nagyobb és gazdagabb, ezért többet, más ország kevesebbet, de amit most csinálnak, az más.

Ide nem fizet be senki semmit, nincs elsőbbsége senkinek, ezt a pénzt az EU hitelből állítja elő, nincs befizető, akinek nagyobb lehet a hangja, senki nem mondhatja, hogy az ő hangja erősebb, mert több pénzt ad. A miniszterelnök szerint okos pénzügyi terv kell, amely mindenkinek jó, senkinek nincs előjoga. Szerinte a vita most más természetű, mint a költségvetésnél, de bízik benne, hogy a lengyel kormányfő ebben győzelemre vezeti a visegrádi országokat.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által képén Orbán Viktor magyar, Mateusz Morawiecki lengyel, Andrej Babis cseh és Igor Matovic szlovák kormányfő a visegrádi csoport (V4) varsói csúcstalálkozóján július 3-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán