Tádzsikisztánban is megjelent a koronavírus

A sokáig koronavírus-mentesnek vélt Tádzsikisztánban is megjelent a járvány: a fővárosból, Dusanbéból és térségéből 15 fertőzöttet jelentett a közép-ázsiai ország vezetése csütörtökön.

Egészségügyi szakértők azonban már jó ideje kételkedtek az Emomalii Rahmon elnök által kemény kézzel vezetett volt szovjet tagköztársaság hivatalos adataiban.

A Kínával határos Tádzsikisztánt nemrég azért érték nemzetközi bírálatok, mert a pandémia ellenére is megtartották a labdarúgó-szövetség mérkőzéseit. Jogvédők emellett sérelmezték, hogy nem léptettek életbe átfogó egészségügyi óvintézkedéseket a több mint 9 milliós lakosság védelmére, jóllehet, a kormány korábban lezárta az ország határait, és bezáratta a mecseteket a túlnyomórészt muszlim vallású országban. A labdarúgó-mérkőzéseket és tömegrendezvényeket azonban csak a múlt héten mondták le, illetve az iskolákat is ekkor zárták be. A tádzsik vezetés emellett a világ országai sorában az utolsók között tervezi a szájmaszkok viselésének elrendelését a közterületeken.

Tádzsikisztán a világ legszegényebb országai közé tartozik. Segélyszervezetek nemrég számos koronavírus-tesztet küldtek Dusanbéba.

Az ország korábban arra kérte a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) és más nemzetközi szervezeteket, hogy segítsenek neki a gazdasági recesszió hatásainak kezelésében. Az ország importra szorul a gabonához hasonló, kulcsfontosságú élelmiszerekből, és egyik fő ellátója, Kazahsztán kvótákat vezetett be az exportra. Komoly problémát jelent az is, hogy az Oroszországban dolgozó tádzsikok kevesebb pénzt küldenek haza, így Dusanbe kevesebb keményvalutával rendelkezik az import kifizetéséhez.

A világon már csak egy maréknyi ország számít – legalábbis hivatalosan – koronavírus-mentesnek, köztük van a szintén közép-ázsiai Türkmenisztán.

Kiemelt kép: Amir Isaev / Sputnik