Ciprus is enyhít a korlátozásokon

Májustól Ciprus is fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon, jelentette be a szigetország elnöke, figyelmeztetve ugyanakkor, hogy a „veszély még nem múlt el".

Az MTI híre szerint Nikosz Anasztasziadisz nyilvánosságra hozta a lazításra vonatkozó terveket, azonban rámutatott, hogy szakértők szerint a vírus nem fog csak úgy eltűnni egyhamar. Kiemelte, hogy a hatósági előírások megsértése a korlátozások újbóli szigorításához vezethet, amit „senki sem szeretne”.

Május 4-től a lakóhelyet a mostani egy helyett már naponta három alkalommal lehet majd elhagyni, de az éjszakai kijárási tilalmat nem törlik el még május 21-éig, amikor egyebek mellett az éttermek, a fodrászatok és a szépségszalonok is újranyithatnak.

Az építkezések addig is újraindulhatnak, és a bevásárlóközpontok kivételével a kiskereskedelmi üzletek is megnyithatják a kapuikat. A középiskolákban május 11-én folytatódik az oktatás, de kizárólag a végzős évfolyamok számára.

Május 4-től a templomi misézést is újra engedélyezik, igaz, június 1-ig legfeljebb tíz résztvevővel. Júniustól megnyitják a strandokat, a múzeumokat és a könyvtárakat is a tervek szerint. A kikötők is működni kezdhetnek, a tengerjáró hajók utasai azonban még nem szállhatnak partra. Az államfő leszögezte, hogy az egyes szakaszok életbe léptetését a fertőzések számának alakulásától és az egészségügyi szakemberek véleményétől teszik függővé.

Hangsúlyozta, azért van szükség ilyen óvatos megközelítésre, mert látni lehetett, hogy a túl gyors lazítás a megbetegedések számának megugrását eredményezte több országban. A mintegy 880 ezres Cipruson eddig 843 igazolt fertőzöttet és 15 halálesetet regisztráltak.

