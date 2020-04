Mike Pence: Nyár végére magunk mögött tudhatjuk az egész járványt

Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan meglesz az új típusú koronavírus elleni oltóanyag, Mike Pence alelnök pedig a nyár végére jósolta a járvány végét.

Az elnök és az alelnök a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket összefogó kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján beszélt a Fehér Házban csütörtökön este.

Trump emlékeztetett arra, hogy már folynak a próbaoltások az Egyesült Államok mellett Németországban, az Egyesült Királyságban és Kínában is. „Sok nagyszerű, ragyogó elménk van, aki ezen dolgozik”, mondta. De közölte azt is: miközben ismeretei szerint az amerikai laboratóriumokban közel állnak az oltóanyag kidolgozásához, nem ilyen biztató a helyzet a vírustesztek ügyében.

Sajnos még nem végzünk széleskörű vírustesztelést, de ez is meglesz

– fogalmazott. Felvetette ugyanakkor, hogy a társadalmi elkülönülésre május elsejéig érvényes előírásokat esetleg meghosszabbítja, attól függően, hogyan alakul a járványhelyzet.

Addig hosszabbítunk, amíg nem érezhetjük magunkat biztonságban

– jelentette ki. Trump megköszönte nemcsak a Harvard Egyetemnek, hanem a Stanford és a Princeton egyetemeknek is, hogy visszaadják a gazdasági élénkítő csomag keretében kapott összeget, mivel más helyekről és személyektől óriási anyagi támogatást kaptak.

Mike Pence alelnök arról tájékoztatott, hogy az Egyesült Államokban eddig 4 millió 930 ezer vírustesztet végeztek el. Bátorítónak nevezte, hogy az egyes tagállamok úgy döntöttek, elővigyázatosan és fokozatosan indítják újra a gazdaságukat és a napi életet.

Lelassítjuk a vírus terjedését, megóvjuk a legsérülékenyebbeket, életeket mentünk meg, és így minden egyes nappal közelebb jutunk Amerika teljes újraindításához

– jelentette ki az alelnök.

Pence arról beszélt, hogy ígéretes a haladás a járvány visszaszorításában. Mint mondta, New York állam, New Jersey, Connecticut, Detroit és New Orleans már túljutott a járvány csúcspontján, és szerinte a nyár végére Amerika az egész járványt maga mögött tudhatja. Hozzátette azt is, hogy eddig 16 állam jelezte, hogy a napokban korlátozásokkal ugyan, de újraindítja az életet.

William Bryan, a belbiztonsági minisztérium tudományos és technológiai ügyekért felelős államtitkára a sajtókonferencián elmondta: a napsütés és a nyári meleg beköszöntével a koronavírus gyorsabban eltűnhet.

Megállapítottuk, hogy a melegben és a párás időben a vírus nehezebben terjed

– mondta az államtitkár.

(MTI, kiemelt kép: Drew Angerer/Getty Images/AFP)