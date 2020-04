Lassul a járvány Csehországban, egy hónapja nem volt ilyen kevés fertőzött

Csehországban húsvétkor jelentősen lelassult az új koronavírussal fertőzöttek számának növekedése – derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján kedden megjelent kimutatásból. A fertőzöttek száma kedd reggel 6059-re nőtt, ami 68-cal több, mint hétfő reggel.

A hétfői növekedés a legalacsonyabb március 17. óta.

A hétvégi növekedés azonban korábban is általában valamivel alacsonyabb volt, mint a hétköznapi, ami részben a tesztek alacsonyabb számával is magyarázható. Míg a hétköznapokon 5-8 ezer tesztet is végeznek, addig a hétvégeken mindig kevesebbet. A húsvéti tesztek száma vasárnap és hétfőn valamivel háromezer felett mozgott.

Országos vesztegzárat rendeltek el Csehországban Az intézkedés célja a koronavírus terjedésének megakadályozása.

Csehországban az első fertőzést március elsején mutatták ki. Eddig 131 ezer 542 tesztet végeztek el. A Covid-19 betegség áldozatainak száma kedd reggel 147, míg a kigyógyultaké 527 volt – olvasható a minisztérium honlapján. Hétfőn az áldozatok száma kilenccel, a kigyógyultaké 63-mal emelkedett.

A cseh kormány korábban bejelentette, hogy ha húsvétkor is pozitívan alakulnak a dolgok, akkor keddi ülésén dönthet a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések enyhítéséről. Karel Havlícek, miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap a közszolgálati televízióban azt nyilatkozta, hogy az enyhítésekre fokozatosan, várhatóan három hullámban kerül sor.

Kiemelt kép: Utcai művészek előadása a csaknem néptelen prágai Károly hídon 2020. április 2-án, miközben kijárási korlátozás van érvényben Csehországban. MTI/EPA/Martin Divisek