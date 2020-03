Koronavírus: Nagy-Britannia házhoz szállított élelmiszerdobozokkal segít a veszélyeztetetteknek

Nagy-Britannia a második világháború óta nem indított akkora élelmiszerellátási akciót, mint most, a koronavírus-járvány miatt. A szigetország több tízezer darab élelmiszerdobozt küld azoknak, akik nem hagyhatják el otthonaikat és nincs a közelükben senki, aki segíthetne nekik — írta meg a Mirror.

Kétezer élelmiszerdobozt már kiszállítottak, ezek a klinikai szempontból legsebezhetőbb britekhez kerültek. A következő egy hétben további 50 ezer dobozt juttatnak el az elszigeteltségben élőkhöz annak érdekében, hogy az érintetteknek ne kelljen kimozdulniuk, de ne is szenvedjenek hiányt élelmiszerekben. A lap szerint a dobozokban konzervek, gyümölcsök, kukoricapehely, tésztafélék, pudingok és WC-papírt vannak.

Just received a food parcel from Boris and his crew.

I am very impressed and grateful, well done! #government #foodparcel pic.twitter.com/T9Qof45vdX

— Daniel Green (@neergleinad) March 28, 2020