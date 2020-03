Trump többször is nyilvánosan bagatellizálta a koronavírust, most azt mondja, mindig is nagyon komolyan vette

Hétfőn még az amerikai sajtó azon része is dicsérte Donald Trump koronavírussal kapcsolatos sajtótájékoztatóját, amelyik az elmúlt három évben erőteljesen kritikus volt az amerikai elnökkel szemben. Trump, szakítva az elmúlt hónapokban megszokott hozzáállásával, komoly vészhelyzetként jellemezte a koronavírus-járványt, aminek súlyos hatása lesz az amerikai gazdaságra, és felszólította az embereket, hogy ne vegyék félvállról a járványt.

Beszéde éles ellentétben állt a január óta tett nyilatkozataival, amikor arról próbálta meggyőzni az amerikaiakat, hogy a járvány nem is jelent olyan nagy veszélyt, mint ahogy azt a sajtó tálalja, az egész majd elmúlik magától, nem kell ezen feleslegesen izgulni. Amikor azonban egy keddi sajtótájékoztatón rákérdeztek erre az egyértelmű változásra, Trump közölte, hogy semmilyen változás nem történt, ő végig nagyon komolyan vette a koronavírust.

– jelentette ki az elnök.

Trump, whose rhetoric and tone has notably shifted in recent days to reflect the the seriousness of the situation, claimed today he always knew “this was real — this was a pandemic,” despite repeatedly downplaying the threat of the coronavirus https://t.co/1Ab81rE5UO pic.twitter.com/IrfOsKHl2e

— POLITICO (@politico) March 17, 2020