Kigyógyult a koronavírusból egy 101 éves férfi

Kigyógyult a koronavírusból egy kínai férfi, aki nem sokkal a 101. születésnapja után fertőződött meg, írja a Daily Mail. A kínai nyugdíjas egy hetet töltött kórházban, szerdán engedték haza.

Eddig 98 éves volt a legidősebb beteg, aki kigyógyult a fertőzésből.

Pensioner who was diagnosed with coronavirus after celebrating his 101st birthday RECOVERS https://t.co/b0uSOZSH7q

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 5, 2020