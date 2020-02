Megerőszakolt egy 12 éves lányt, 75 tevével kiváltotta büntetését

Hetvenöt tevével váltotta meg büntetését egy 12 éves lányt megerőszakoló és megölő férfi Szomáliában. A halálbüntetésére váró, ám a családdal egyezséget kötő férfit elengedték a halálsorról.

A női jogokkal foglalkozó csoportok közlése szerint ez aláássa az országban a nemi erőszakot korlátozó, mérföldkőnek számító törvényt és támogatja a büntetlenség kultúráját a kelet-afrikai országban.

Aisha Ilyes Adent a szomáliai Puntland régióban lévő Galkayo város piacáról rabolták el tavaly februárban. Csoportosan megerőszakolták, megfojtották, nemi szerveit megcsonkították.

The UN Population Fund (UNFPA) on Wednesday condemned the brutal murder of 12-year-old girl Aisha Ilyes Aden after being kidnapped, raped and tortured in north-central Somali town of Galkayo in Puntland State. pic.twitter.com/XUCIjolxOl

