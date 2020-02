Rendkívüli állapotot hirdettek Hokkaidón a koronavírus miatt

Rendkívüli állapotot hirdettek ki pénteken az ötmillió lakosú Hokkaidó japán prefektúrában, ahol a legtöbb fertőzéses eset van a koronavírus-járványban.

A legészakibb japán prefektúrában a kormányzó már szerdán azt tanácsolta az önkormányzatoknak, hogy csütörtöktől kezdődően határozatlan időre zárjanak be minden olyan általános és középiskolát, amely nem magánkézben van. A döntés 1600 oktatási intézményt érint. A kormányzó akkor hozzátette: a következő 1-2 hét kulcsfontosságú lesz a járvány elleni küzdelemben. Pénteken pedig már kihirdette a rendkívüli állapotot március 19-ig. Ez azt jelenti, hogy a lakosok hétvégeken nem mozdulnak ki otthonukból, ha eleget tesznek a kérésnek, ugyanis az intézkedés nem kötelező érvényű.

Japánban általában felháborodást váltott ki a szülőkből, hogy a kormány előző nap arra kérte az ország általános és középiskoláit: jövő hétfőtől a hónap végén kezdődő tavaszi szünetig ne nyissanak ki, megakadályozandó a vírus terjedését. A szülők ugyanis nem tudják megoldani a gyerekek felügyeletét, miután nekik továbbra is munkába kell járniuk. Az oktatási intézmények csak áprilisban nyitnának ki újra. Több elemző szerint az általános iskolabezárásnak nem sok értelme van, és politikailag motivált. Legalább egy prefektúra és több város megtagadta a kérést.

A koronavírus-járvány Kínában tört ki, és a megbetegedések túlnyomó részét továbbra is onnan jelentik; az országban már közel 79 ezren kapták el a vírust. Japánban a fertőzöttek száma 930 volt pénteken, közülük 705-en a korábban két hétig Jokohama partjainál karantén alá vont Diamond Princess üdülőhajón fertőződtek meg. A halálos áldozatok száma pedig 10-re nőtt péntekre.

Irán, amely a járvány egyik kisebb gócpontja lett Kína után, bejelentette pénteken, hogy a koronavírus halálos áldozatainak száma 34-re nőtt az országban, a betegek száma pedig 388-ra.

Új-Zéland azt jelentette be, hogy a szigetországban is találtak egy koronavírusos beteget, aki nemrég tért vissza Iránból. Nigéria és Azerbajdzsán is bejelentette, hogy van egy-egy beteg az országban. Thaiföld viszont már a 41. fertőzöttet jelentette be pénteken, Tajvan a harmincnegyediket, Bahrein pedig a harminchatodikat.

Oroszország ideiglenesen nem ad ki beutazási vízumot iráni állampolgároknak, március 1-jétől pedig korlátozni fogják a dél-koreaiak beutazását is. Vietnam szombattól felfüggeszti a dél-koreaiak vízummentességét. Pakisztán nem indít közvetlen repülőjáratokat Iránba.

Mongóliában, ahol még nincs fertőzött megerősítetten, elővigyázatosságból 14 napos karanténba helyezték az ország elnökét, Battulga Kaltmát, mert kínai látogatáson járt – jelentették be hivatalosan.

Kiemelt kép: Hokkaidó kormányzója bejelenti rendkívüli állapotot. Fotó: AFP/NORIAKI SASAKI/YOMIURI/THE YOMIURI SHIMBUN