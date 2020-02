Az iráni egészségügyi miniszter helyettese is elkapta a koronavírust

Az iráni egészségügyi miniszter helyettese, Iradzs Harirsi (Iraj Harirchi) is elkapta a koronavírust – írja a BBC. Nem sokkal azelőtt, hogy a politikus tesztje pozitív eredményt hozott volna, miniszterhelyettes egy, a koronavírusról szóló sajtótájékoztatón szerepelt, ahol jól láthatóan törölgette a homlokát. A vírus egyik tünete a láz.



Iránban a hatóságok múlt hét óta 95 koronavírusos esetet ismertek el, de valószínűleg a valós szám ennél jóval magasabb. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az országban „igen aggasztó” a helyzet. A WHO a közeljövőben egy egészségügyi csapatot is küld az országba, valamint orvosi eszközöket és a vírus kimutatására alkalmas teszteket is eljuttat Iránba.