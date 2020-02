Ciara letarolta Nagy-Britanniát

Heves esőzések és szélviharok tombolnak Nagy-Britanniában, miután a Ciara viharciklon elérte a szigetországot – írja a BBC.

Szinte az egész ország területén tombol a vihar, többnyire nagyon erős, 100 – 120 km/h sebességű széllökések kíséretében.

A vihar rövid idő alatt hatalmas károkat okozott, emellett az országot is megbénította. A légitársaságok újabb és újabb járatokat törölnek, a repülni vágyókát pedig figyelmeztetik, hogy véletlenül se utazzanak.

A vihar következtében áradások sújtják Anglia keleti és dél-keleti területeit, a szárazföldi közlekedést kidőlt fák és elárasztott utak akadályozzák. Hastingsben mentőcsónakokkal és helikopterrel kutatnak az eltűntek után.

*Storm Ciara causes all busses to be cancelled.* The bus stop: “don’t worry bro, I got you.” pic.twitter.com/Qufk2pbslE — Adam Rowe (@adamrowecomedy) February 9, 2020

A vihar épületek egész sorát rongálta már meg, valamint arról is beszámoltak, hogy a szél felborított egy autópályán haladó teherautót.

Az extrém időjárási viszonyok miatt több sporteseményt is el kellett halasztani, többek között a Manchester City – West Ham futballmérkőzést sem rendezik meg. A Ciara miatt egyébként Európa más országaiban is maradnak el meccsek, köztük Németországban és Belgiumban is.