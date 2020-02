Félrefújta a szél Donald Trump haját, az eredmény pedig csodálatos

Pénteken William Moon fotós lőtt egy képet Donald Trump amerikai elnökről, miközben épp visszasétál a Fehér Házba, és a Twitteren is megosztott képen sikerült egy olyan pillanatot megörökíteni, amitől azonnal lázba jött az internet. A képen a szél épp félrefújta az elnök haját, felfedve, hogy az USA első embere mennyi sminket és/vagy barnítókrémet visel az ettől – ismét – narancsszerűen világító arcán.

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ

— White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020