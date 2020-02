„Szerintem cuki vagy” – írta a skót pénzügyi titkár egy 16 éves fiúnak

270 üzenetet írt egy 16 éves fiúnak a skót pénzügyi titkár, a 42 éves Derek Mackay – írja a 444 a Sun cikke alapján. A nyíltan meleg, kétgyerekes családapa hat hónapon keresztül bombázta üzenetekkel Facebookon és Instagramon a fiút, aki közölte is a pénzügyi titkárral, hogy még csak 16 éves, de Mackay erre csak annyit reagált, hogy „oké, rendben”.

Szerintem cuki vagy. Csak hogy tudd, de kitörölheted ezt az üzenetet. Lol.

– Mackay ilyen félreérthetetlen üzeneteket is küldött a fiúnak. A titkár egy rögbimeccsre és vacsorázni is elhívta a fiút, aki végül elmondta édesanyjának a történteket. Az édesanya azonnal feljelentést tett a rendőrségen és felhívta a kabinetet is, hogy elmondja, mit tett Mackay.

