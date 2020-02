Kiáll a Srí Lanka-i pékek mellett a gyergyóditrói pékség

Ahogy arról beszámoltunk, szombaton falugyűlést tartottak a székelyföldi Gyergyóditrón, miután a kizárólag magyarok lakta község lakossága felkelt a vendégmunkásként dolgozó Srí Lanka-i pékek ellen. Az MTI szerint a falugyűlés végkicsengése az volt, nem a Srí Lanka-i vendégmunkások megjelenését kifogásolja a lakosság, hanem a pékséget működtető vállalkozó magatartását, aki szerintük nem becsüli meg a helyi munkaerőt. A tanácskozáson nem vett részt Köllő Csaba, a kilencven alkalmazottat foglalkoztató pékség tulajdonosa. Álláspontját levélben közölte, ebben azt állította, hogy a cég tisztességesen bánt alkalmazottaival, túlóráikat kifizette, és elnézést kért a falu népétől, ha a két ázsiai szakember alkalmazásával megsértette a közösséget. A falugyűlés azonban nem fogadta el a bocsánatkérést, és azt határozta, hogy petícióban szembesíti a vállalkozót a felgyűlt sérelmekkel.

Válaszul a Ditrói Pékség a Facebookon közölte, semmiképpen nem fogják elbocsátani a vendégmunkás pékeket:

Az utálat és gyűlölet fennmaradt a cég és a két ember felé, sőt, ez már át lett vetítve a cég jelenlegi alkalmazottaira is. Megfontoltuk a ditrói emberek válaszát. Azáltal, hogy a község álláspontja változatlan maradt, el akarják űzni a két vendégmunkást, ez azt eredményezi, hogy az ajánlatunk értelmét veszti. Megemlítenénk, hogy a felajánlott kompromisszum sem jelentett volna semmilyen hátrányt a két Srí Lanka-i munkásnak, fizetésükben és jogaikban semmilyen változást nem éreztek volna. Ugyanis cégünknek két részlege van, egy kenyér és egy péksütemény üzem, így, hogy ne a kenyér elkészítésében vegyenek részt, áthelyeztük volna őket a másik részlegre. Így a ditrói emberek kérését próbáltuk volna teljesíteni, azzal az egyetlen céllal, hogy a faluban újra béke legyen

– írta a pékség közleménye.

A cég szerint két hete fenyegetik az alkalmazottaikat fizikailag, és a falugyűlésen is kigúnyolták a pékség kompromisszumos ajánlatát:

Viszont, mivel ezt a kompromisszumot is visszautasították, és gúnyt űztek a levélből, ezért döntésünket megfontolva és átértékelve, a továbbiakban is kiállunk a két Srí Lanka-i munkás mellett. Ők továbbra is nálunk fognak dolgozni, és nem vagyunk hajlandóak semmilyen körülmények között elbocsájtani őket. Nem engedünk a gyűlöletnek. Megemlítenénk, hogy a két munkás jelenlegi lakhelyén jól érzi magát, elégedettek a helyzetükkel, és nagy kedvvel dolgoznak.