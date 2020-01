Aggasztó állapotok uralkodnak a kínai kórházakban

Vuhanban felnőtt pelenkát hordanak a kórházi dolgozók, mivel nincs idejük mosdóba menni, annyi beteget kell ellátniuk egyszerre, írja a Business Insider.

A kínai város egyébként a közösségi médiában napvilágot látott videók alapján szellemvárossá változott, miután ideiglenesen teljes egészében leállították a tömegközlekedést.

A helyi kórházak eközben igyekeznek ellátni a hatalmas létszámban érkező betegeket, az egészségügyi intézményekben készült videók pedig nem éppen bizalomgerjesztőek:

https://twitter.com/CryptoWhale/status/1220360086364643329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1220360086364643329&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com%2Fwuhan-hospital-staff-adult-diapers-while-treating-coronavirus-patients-2020-1

A felnőtt pelenkákra egyébként állítólag azért is volt szükség, mert így nem kell levenniük a védőruhát az orvosoknak és nővéreknek, akik attól is tartanak, hogy mi történik, ha esetleg elszakítják a védőfelszerelést, hiszen kezdenek kifogyni a készletekből a kórházak.

Video from a chat group shows the dire situation in Wuhan’s overcrowded hospitals. All concerned citizens, sick or not, have been waiting for confirmation on whether they’ve caught the #WuhanCoronavirus. Imagine how easily people can get sick from standing in these lines. pic.twitter.com/ZV7ahCc0AL

— Xinyan Yu (@xinyanyu) January 22, 2020