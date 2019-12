Nem volt szabad ágy a kórházban, meghalt a kétgyermekes anya

Három órán át várakozott egy walesi nő a mentőautóban, mire ellátták.

Meghalt az a kétgyermekes családanya, aki a kórházba szállítását követően három órán keresztül várakozott a mentőautóban, mert nem volt szabad ágy a kórházban.

A Metro azt írja, a nőt, Samantha Brousast februárban vérmérgezés miatt szállították kórházba a walesi Gresford városában, de hely hiány miatt nem tudták őt ellátni még annak ellenére sem, hogy a vérmérgezés életveszélyes, kezelésekor pedig minden perc számít. A nőt végül fogadták és kezelték is, de 48 órával később meghalt. A halottkém szerint a felelősség a mentősöket terheli, amiért nem tájékoztatták az orvosokat a nő állapotáról, így azok nem tudhatták, hogy azonnali ellátásra szorul.

Nem a kórházi kezelés késése okozta a páciens halálát, de a mentősök hibáztak akkor, mikor nem figyelmeztették az orvosokat a beteg állapotáról

– mondta az esetről a halottkém, Joanna Lees, aki hozzátette, a környék összes kórháza túlzsúfolt volt abban az időben, így az az opció sem állt fent, hogy a nőt máshová vigyék.

Samantha Brousas családja teljesen összetört és felháborítónak tartják a kórház eljárását.

Bíztunk abban, hogy mindent megtesznek azért, hogy meggyógyítsák Samat, de azt kellett látnunk, hogy a lehető legrosszabb módon hagyták cserben

– írták közleményükben.

A család ügyvédje azt sérelmezte, hogy az összes kórházi dolgozó, aki kapcsolatba lépett Samanthával a várakozás során, tisztában volt vele, hogy a nőnek vérmérgezése van, mégsem gyorsította fel senki az elhelyezését.

Brendan Lloyd, a kórház igazgatója azt mondta, kivizsgálják az ügyet és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ilyen többé ne történhessen meg. A lépésekkel Samantha családja is egyetért, akik közleményükben hozzátették még azt is, bár Samanthát már semmi nem hozhatja vissza, bíznak abban, hogy az esetből mindenki levonja a tanulságokat, beleértve a kórház munkatársait is, hogy soha többé ne fordulhasson elő ehhez hasonló értelmetlen haláleset.