Greta Thunberg zsúfolt vonaton utazott, és ezt szóvá is tette

Első osztályú Twitter-vitába keveredett a svéd klímaaktivista Greta Thunberg és a Deutsche Bahn (DB), miután előbbi posztolt egy képet arról, hogy a földön ül a csomagjaival a vonat folyosóján. A madridi klímacsúcsról Torino érintésével hazautazó Greta az alábbi szöveggel tette ki a fotót szombat este: „Zsúfolt vonatokon utazom át Németországon. És végre úton vagyok hazafelé!” – írta. A DB gyorsan reagált a tweetre, elnézést kérve a kényelmetlenségért és hozzátették, dolgoznak a vonalak fejlesztésén.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019