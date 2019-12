Spiegel: Pénzzel teli táskákkal járkált Heinz-Christian Strache

2013-ban és 2014-ben több alkalommal is készpénzzel teli sporttáskákat láttak Heinz-Christian Strachénál, és erről fényképek is készültek – számolt be pénteken két német lap. A Spiegelhez és a Süddeutsche Zeitunghoz eljuttatott képeken 100 és 50 eurós bankjegyek találhatók többek között egy olyan táskában, amely tökéletesen megegyezik a volt osztrák alkancellár által használttal.

A lap szakértői megállapították, hogy a képeket Bécsben és a Wörthi-tónál készítették és kizárták, hogy manipulált fotókról van szó. A Spiegel azt írja, hogy a képeket Strache egykori testőre készítette, és annak ügyvédje szerint két pénzzel teli táskát maga, az Osztrák Szabadságpártól éppen pénteken kizárt Strache tette bele a szolgálati autójába.

A pénz eredetéről nem tudni semmit, de mint ismert, Strache azután bukott meg, hogy kikerült róla egy Ibizán készült videófelvétel, amelyen közbeszerzési győzelmeket ígért orosz üzletembereknek azért cserébe, ha megveszik a legnagyobb osztrák bulvárlapot a pártjának.

