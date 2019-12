Donald Trump máris gratulált Boris Johnsonnak

Twitteren gratulált Donald Trump a brit miniszterelnök Boris Johnson győzelméhez. Magyar idő szerint reggel háromnegyed hétkor a theguardian.com adatai szerint a korábbi exit pollhoz közelít az eredmény. A 650 helyből eddig 637-nél hirdettek eredményt, a pártok helyzete a következő volt: a Konzervatív Párt 356, a Munkáspárt 201, a Skót Nemzeti Párt 48, a Liberális Demokraták 10 helyet szereztek. Ennek alapján toryknak kényelmes előnye lesz a brit törvényhozásban.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

