Hágában is késeléses támadás történt, többen megsebesültek

Többen megsebesültek a hollandiai Hága belvárosának leglátogatottabb bevásárlóutcájában pénteken, egy kora este elkövetett késeléses támadásban – közölte a holland rendőrségre hivatkozva a helyi sajtó. A rendőrség Twitter-üzenetében egyelőre arról számolt be, hogy a mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek, és megkezdték a sebesültek ellátását.

A karácsonyi szezon nyitányának számító bevásárlónap miatt zsúfolt utcát és környékét lezárták.

A rendőrök egy 45-50 év közötti férfi elkövetőt keresnek, aki kendőt és szürke tréningruhát visel, és a támadás után elmenekült. A helyi sajtó információi szerint a feltehetően észak-afrikai származású férfi nem célzottan támadt, hanem véletlenszerűen sebesítette meg a közelében tartózkodó járókelőket. Egyes jelentések három sebesültről tesznek említést.

A rendőrség egyelőre nem sejt terrorista motívumot a támadás mögött.

After London, we have now have a stabbing in The Hague, the Netherlands. #LondonBridge #DenHaag pic.twitter.com/lioJJN9Mfx

— Jelle Simons (@jelle_simons) November 29, 2019