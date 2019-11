Péniszen keresztül mászott be a parazita egy férfi testébe

Három hónapra kórházba került egy James Michael nevű brit férfi, akinek váratlanul lebénultak a lábai. A kellemetlenség előzménye, hogy Michael az afrikai Malawi-tóban fürdött két éve egy barátjával, ekkor történhetett, hogy egy parazita férkőzött be a testébe a nyaralás alatt. Még kellemetlenebb, hogy az orvosi vizsgálatok alapján a péniszén keresztül.

Michael az Afrikában töltött út után jó ideig semmi különöset nem tapasztalt, csak egy évvel később jelentkeztek a súlyos tünetek, amikor kezdte elveszteni az irányítást lábai felett. Az orvosoktól kapott antibiotikum sem segített abban, hogy jobban érezze magát.

