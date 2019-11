Személyszállító vonatok ütköztek Bangladesben, sok lehet a halott

Összeütközött két személyszállító vonat kedden Bangladesben, a balesetben legkevesebb 15-en meghaltak, és mintegy hatvanan megsérültek - közölte a rendőrség és a mentők.

A katasztrófa a fővárostól, Dakkától 80 kilométerrel keletre, Kaszba város egyik állomásán történt, valószínűleg a jelzőberendezés hibája miatt – mondta egy rendőrségi tisztségviselő. Az egyik vonat két kocsija súlyosan megrongálódott.

Egy helyi közigazgatási tisztségviselő pedig azt mondta: félő, hogy a halottak és a sérültek száma is sokkal több lesz a most ismertnél. Bangladesben, a világ egyik legszegényebb országában gyakoriak a vasúti balesetek, amelyeket leginkább az infrastruktúra fejletlensége és rossz állapota okoz. A Shipping and Communication Reporters Forum című honlap szerint az idei első fél évben 202 vasúti baleset történt a körülbelül 170 millió lakosú dél-ázsiai országban.

