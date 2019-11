Egyszerre szítja az indulatokat az al-Káida és az Iszlám Állam Maliban

Júliusban számoltunk be arról, hogy Nigériában óriási a feszültség a nomád-félnomád életmódot folytató fulbe törzs, illetve a növénytermesztéssel foglalkozó farmerek, például az adarák között. A konfliktus oka egyszerű: a fulbék állatainak növényzet kell, az adaráknak termőföld. Az összecsapások már halálos áldozatokat is követeltek és úgy tűnik, hogy Maliban is hasonlóan rossz a helyzet. Az Al-Jazeera riportja szerint ott a fulbék és a dogonok állnak szemben, és a helyzet elharapódzásában jelentős szerepe van az al-Káidának és az Iszlám Államnak is, amelyek egyik vagy másik oldal mellett állnak ki és uszítják egymás ellen a népcsoportokat. Az egyik törzsi vezető az Al-Jazeerának azt mondta: „Meg vagyok győződve róla, hogy [a törzseken kívül] vannak olyan láthatatlan erők, amelyek a háttérben dolgozva az egész térséget destabilizálni akarják. És ehhez szükség van etnikai konfliktusok kirobbantására.”