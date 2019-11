Undorító módon próbálták „felszedni” a 23 éves lányt

A brit Mirror ír annak a fiatal lánynak a negatív tapasztalatairól, akit nem mindennapi szöveggel próbáltak meghódítani. Rachel Brogant már sok módszerrel próbálták elcsábítani, de egy férfi túlment egy határon, amikor a véletlen elküldött halott rokonos módszerrel akart szimpátiát kelteni.

Brogan a Facebookon kapott egy üzenetet, amelyben azt írták neki, hogy

A 23 éves lány nem értette a dolgot, mivel egy idegen férfi írt neki. Az ismeretlen ezután azt írta, hogy ne haragudjon, véletlen rossz helyre küldte az üzenetet, nem neki akarta. A férfi úgy magyarázkodott, hogy egy másik ismerősének akart írni, de végül neki ment el az üzenet, majd így folytatta:

Szörnyű dolog, ha meghal egy közeli hozzátartozónk és nem is kizárt, hogy az udvarló rossz időszakon van túl, de ami azután jött, nem épp erről a szituációról árulkodik.

Folytatta volna a beszélgetést, de erre már nem kapott választ. Brogan a Twitteren osztotta meg a bizarr próbálkozást, amire a legtöbben elítélően reagáltak.

A mean that’s a weird way to slide into the DM’s pic.twitter.com/aR9i3cGHnB

— legally blonde (@_rachelbrogan) November 4, 2019