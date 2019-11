Orban keze begörcsöl, annyi embert akar kirúgni

Meg akarja tisztítani a román államapparátust a „pártfogoltaktól”.

Az új román kormányfő megdöbbent, hogy kedd este, amikor visszament a kormány épületébe, már senki nem dolgozott. A Transindex szerint Ludovic Orban erre tudatta, ha ő dolgozik, akkor mindenki más is dolgozzon,

meg kell változtatni a munkaritmust!

A miniszterelnök azt mondta, akinek nem tetszik a tempó, lusta, annak fel is út, le is út. Ezt követően a szerdai első kormányülésen tovább ütötte a vasat, hadat üzent a nepotizmusnak, azt mondta, meg akarja tisztítani az államapparátust a „pártfogoltaktól”, sőt, olyat is mondott, hogy

annyi embert fog elbocsátani, hogy izomlázat fog kapni a sok aláírástól.

Ezentúl csak hozzáértő, feddhetetlen és a polgárok szolgálata iránt elkötelezett tisztségviselőket akar látni a kormányhivatalokban, amelyeket az eddig kormányzó szociáldemokraták megtöltöttek „ingyenélő” rokonaikkal. Ezért a minisztériumokban létszámstop lép hatályba, ellenőrzik azokat a kinevezéseket is, amelyeket a távozó PSD-kormány a román diplomáciai posztokon eszközölt a napokban.

Kiemelt kép: Ludovic Orban miniszterelnöki eskütételén. MTI/EPA/Robert Ghement