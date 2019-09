Amikor ezt látod az ablakból, tudod, hogy baj van

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Bahama-szigetek történetének legpusztítóbb hurrikánjává erősödött vasárnap a Florida felé közelítő Dorian. Az óránként 285-300 kilométeres sebességű széllel süvítő vihar vasárnap este 7-8 méter magasra korbácsolta fel a tenger hullámait. A vihar hajókat fordított fel, háztetőket szakított le, s egyes negyedeket földig tarolt.

A szakértők szerint a lassan mozgó vihar szokatlanul hosszan, 24 órán keresztül tartózkodik a karibi térségben, és előrejelzéseik szerint hétfőn este csap le Floridára. A meteorológusok arra számítanak, hogy a Dorian érintheti a Georgiával nyugat felől szomszédos Alabamát is.

A hurrikán okozta károkról már számtalan videó nyilvánosságra került, de talán minden eddiginél jobban mutatja meg a pusztítás nagyságrendjét az alábbi felvétel.

Minister of Agriculture and Marco City MP Michael Pintard, who lives on Grand Bahama, showing some utterly frightening footage of his home during the passage of Hurricane Dorian. pic.twitter.com/gugVsLMroB

— Travis C-Carroll (@TravisCC) September 2, 2019