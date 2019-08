Befogod a szádat, nem beszélsz róla

A Remko de Bruijne által vázolt dilemmával kellett szembenézniük azoknak az ENSZ-békefenntartóknak, akik 1995 nyarán a második világháborút követő legsúlyosabb európai tömeggyilkosság helyszínén teljesítettek szolgálatot. A kelet-boszniai Srebrenicában mintegy 400, többnyire huszonéves holland kéksisakos – köztük de Bruijne – őrizte a békét és védte a civil lakosokat az atrocitásoktól, teljesen sikertelenül.

Az egykori ENSZ-katona mondata a srebrenicai népirtás azon mozzanatát eleveníti fel, amikor 1995. július 11-én a boszniai szerb katonák bevonultak a városba, és válogatni kezdték a muzulmán civileket nem és kor szerint. A nőket, gyerekeket és időseket buszra tették, a 12 évnél idősebb fiúkat és a férfiakat agyonlőtték. Előbbiben aktívan segédkeztek az ott állomásozó holland békefenntartók, akiknek a férfiak kivégzéséről sejtésük sem volt. Csak napokkal később derült ki, hogy a szerb katonák 8 ezer muzulmánt mészároltak le Srebrenica környékén.

Tom Barlow Brown brit fotós nemrég projektet indított, aminek keretében elkezdte összegyűjteni azoknak a holland ENSZ-békefenntartóknak a történeteit, akik ott voltak a népirtás helyszínén, és mesélteti őket, illetve kideríti, hogyan dolgozták fel azt, hogy tétlenül nézték végig a szerb katonák hidegvérű akcióját. A holland ENSZ-különítményt rengeteg bírálat érte a boszniai háború után, sokan felelősnek tartják őket abban, hogy a Ratko Mladic vezette boszniai szerb hadsereg pár nap alatt több ezer muzulmán férfit gyilkolt le. Az ENSZ-missziót a békefenntartás szégyenfoltjának tartják, teljes kudarcként hivatkozik rá a nemzetközi közösség. Azóta nemcsak a szerb háborús bűnösöket állították nemzetközi bíróság elé, hanem az ENSZ szerepét is vizsgálták, például Hollandiában, ahol a legfelsőbb bíróság idén júliusban kimondta: Hollandia részben felelőssé tehető a mészárlásért.

Last month, a court in the Netherlands ruled that the state was 10% responsible for the deaths of 350 of the men in Srebrenica.

Now, we’ve talked to three Dutch @UN peacekeepers who were deployed there when the disaster unfolded: https://t.co/e6EO0nW7jy

Via @BIRN_BTJ pic.twitter.com/05uYgwgchA

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 2019. augusztus 9.