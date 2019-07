Szeptemberre halasztották a szavazást Hidvéghi alelnökségéről

Ahogy arról korábban beszámoltunk, két héttel ezelőtt ötből három fideszes jelöltetnem választottak meg az Európai Parlament szakbizottságainak vezetésébe – köztük Hidvéghi Balázst, akit az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) alelnökének jelölt az Európai Néppárt. A személyéről szóló szavazást akkor végül erre a hétre halasztották.

Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője azonban Facebook-posztjában most arról számolt be, hogy azóta sikerült teljesen megakadályozni Beata Szydlo volt lengyel miniszterelnök kinevezését a Foglalkoztatásügyi Bizottság elnöki pozíciójára.

– írta a posztban.

A tervek szerint tehát a héten jött a következő forduló, Hidvéghi kinevezését viszont újra elhalasztották, ráadásul egészen szeptemberig.

Donáth Anna úgy véli,

már a Néppárt is érzi, hogy a legfontosabb bizottságokba, például a magyar kormány jogállamiságot lebontó törekvéseit is figyelemmel kísérő LIBE-be nem fognak fontos pozícióra megválasztani egyetlen fideszest sem. Tudták, hogy ha most szavaznának, a Fidesz miatt elbukhatnak egy bizottsági alelnöki pozíciót. Ez pedig azt is jelentheti, hogy a Néppárt várhatóan le fogja cserélni Hidvéghit egy olyan képviselőjére, aki nem egy Európa-ellenes párthoz tartozik.