Csak a csend, a csobbanás és a virágok

A boszniai Mostarban helyi szokás, hogy a turistalátványosságnak számító Öreg hídról a bátor bosnyák jelentkezők a Neretva folyó jéghideg vízébe vetik magukat. Az attrakciót mindig óriási ováció követi, kivéve július 11-én. A srebrenicai népirtás évfordulóján a hídról leugrókat nem tapsolják meg, hanem virágokat dobálnak utánuk. A jelenet egészen szívszorító:

Citizens of Mostar , Bosnia & Herzegovina , payed most beautiful tribute to victims

of Srebrenica genocide by throwing flowers to a river , and man jumping from

bridge , that was not applauded ( otherwise custom in occasions of jumping ) https://t.co/WfhoIn9Puw

— Vesna Orel (@OrelVesna) July 11, 2019