Gyenge nyelvtudása miatt alkalmatlan lehet a Viking kapitánya

Sógor Zsolt, a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. jogi képviselője a Magyar Nemzetnek arról beszélt: elkerülhetetlen, hogy megvizsgálják a Viking Sigyn ukrán kapitányának alkalmasságát a nemzetközi hajózásra.

Az eddigi adatok, tanúvallomások szerint oroszon és ukránon kívül más nyelveket csak törve beszél, ha ez valóban így van, nem kaphatott volna nemzetközi jogosítványt a folyami hajózásban. A kérdés eldöntése a várható nagy összegű kártérítési igény miatt is lényeges, hiszen ebben az esetben a férfit alkalmazó cégnek, a norvég tulajdonú Viking River Cruises társaságnak kimutatható felelőssége van a történtek miatt. Az áldozatok hozzátartozói mellett a Panoráma Deck is többmilliós kártérítésre tart igényt a nyomozás lezárulta után

— fejtette ki a lapnak a jogász.

Felidézik: a tragédia másnapján Tolnay Zoltán hajóskapitány, személyhajózási szakértő arról beszélt a TV2 Tények című műsorának, hogy hajójával ő is kint volt május 29-én a Dunán. Az előírások szerint hallgatta a rádióforgalmazást, ám a katasztrófáig a Viking Sigyn egyáltalán nem forgalmazott. Jóval a Hableány elsüllyesztése után az ukrán kapitány forgalmazni kezdett, ám egy mondatban is keverte az angol, német és orosz szavakat, ami Tolnay számára értelmezhetetlen volt. Sógor Zsolt ügyvéd egyebek mellett erre is alapozza, hogy Jurij C. nem tud tökéletesen olyan nemzetközileg használatos nyelven, ami a hajózáshoz elengedhetetlen.

