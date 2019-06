Van durvább a vízállásjelentésnél: most szűnik meg a finn közrádió latin nyelvű hírműsora

Több tízezren követték, de nincs műsorkészítői utánpótlás.

Három évtized után megszüntette hetenként jelentkező latin nyelvű hírműsorát a finn közrádió – számol be az AFP hírügynökség. A Nuntii Latini 1989 óta kínált ötperces összefoglalót a hazai és külföldi történésekről. Az utóbbi években interneten is elérhetővé vált, és mintegy negyvenezres hallgatótábora alakult ki világszerte, érdeklődést váltott ki a Vatikánban is.

Az utolsó műsort június 14-én sugározták – beszámoltak benne az Egyesült Államok és Mexikó közötti migrációs megállapodásról, a kínai és orosz államfők tárgyalásáról, és arról is, hogy többé nem lesz hallható a műsor – „post ferias aestivas non continuabuntur”, vagyis a nyári szünet után nem folytatódik.

A műsor egyik készítője, Reijo Pitkäranta azt mondta, a legemlékezetesebb pillanatok közt tartja számon, amikor az észtországi kompkatasztrófáról, a 2001. szeptember 11-i terrortámadásról, és a csendes-óceáni szökőárról írt latin nyelvű híreket.

A rádió műsorigazgatója, Kaj Farm elárulta: a műsor egyfajta belsős poénként indult harminc éve. A kezdetektől ugyanaz a stáb készítette, ők pedig már nem fiatalok, és nem találtak megfelelő utánpótlást, ezért döntöttek a megszüntetés mellett.

A finn közrádió egyébként a finn és svéd nyelv mellett angol, orosz, számi, roma, karél és egyszerűsített finn nyelven készít hírműsorokat.