Több ezren vették körbe az elnöki palotát Belgrádban

Vasárnap is folytatódott Belgrádban az Egy az ötmillióból elnevezésű tiltakozássorozat, ami már több mint három hónapja zajlik a szerb nagyvárosokban.

Délután a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel Belgrádban. A több ezer demonstrálók körbevette az elnöki palotát, ahol Aleksandar Vucic államfő épp sajtótájékoztató tartott arról, hogy szombat este néhány tucatnyi tüntető behatolt az RTS szerb köztévé székházába. A rohamrendőrség eltávolította őket az épületből, és Nebojsa Stefanovic belügyminiszter bejelentette: mindenkit felelősségre fognak vonni.

Vasárnap a tüntetők az elnöki palotába szerettek volna bejutni: élőlánccal vették körbe az épületet, majd áttörték a kordonokat, de a rohamrendőrök – könnygázt is bevetve – megállították őket.

Thousands of anti-govt protesters are currently manning all sides of the Serbian Presidency, blocking the entrances.#1od5miliona pic.twitter.com/y2a7LO7GRx

