Az öv, amely életet menthet

Új-Zélandon évente körülbelül 90 ember hal meg közúti balesetben amiatt, mert nem kötötte be a biztonsági övét. Sokuk életét megmentheté ez az egyszerű mozdulat. Az új-zélandi hatóságok vizsgálatai alapján 40 százalékkal növeli a túlélés esélyét a biztonsági öv használata. Az alábbi kampánnyal a hatóságok helyi, 20-40 éves vidéki férfiakat akarnak megszólítani, akik gyakran ülnek éjszaka, akár ittasan is a volán mögé és a biztonsági övre csak egy extraként tekintenek. A kampányhoz 9 tényleges autóbaleset túlélőjét fotózták, mindannyian viseltek biztonsági övet. Orvosi szakvélemények és az egyes egyének leletei alapján készítették el a fotózáshoz a sminket és a protéziseket, hogy be tudják mutatni a baleset utáni állapotot. A fotókkal azt szeretnék illusztrálni, hogy bár megsérültek, de túlélték, és történetükkel pedig fel szeretnék hívni a figyelmet a biztonságos vezetésre és az övhasználatra.