Egyre nagyobb nyomás nehezedik a brit kormányfőre, hogy halassza el a Brexitet

Vasárnapi brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének kizárására, akár a kilépés halasztása árán is. May vasárnap kijelentette, hogy március 12-éig fogják megtartani ismét az alsóházban a döntő szavazást a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodásról.

A The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi lap kormányzati forrásai szerint Philip Hammond pénzügyminiszter és David Lidington, a kabinetirodát vezető miniszter kitartóan lobbizik annak elérése végett, hogy May nyilvánosan vállaljon kötelezettséget a megállapodás nélküli Brexit elkerülésére.

A konzervatív lap által idézett egyik kormányzati illetékes szerint a Brexit jelenleg március 29-ében megszabott határidejének „önkéntes kitolása” valójában az egyetlen opció May számára, mivel ez még mindig jobb megoldás, mint az, ha a parlament kényszeríti erre a kormányt.

Vasárnapig úgy volt, hogy a londoni alsóházban várhatóan szerdán lesz a következő Brexit-szavazás, de Theresa May bejelentette, hogy ismét elhalasztják a már november óta tologatott szavazást.

Elvileg lett volna lehetőség arra, hogy az EU-val novemberben elért, de az alsóház által januárban óriási többséggel leszavazott kilépési szerződés kerüljön ismét a képviselők elé érdemi szavazásra, ha a kormány által előterjesztett módosítási indítványok ügyében sikerül addig előrelépést elérni az unióval folyó tárgyalásokon.

Ezt azonban Theresa May vasárnap kizárta. A brit kormányfő az Európai Unió és az Arab Liga kétnapos egyiptomi csúcstalálkozójára tartva, a brit sajtókíséretnek nyilatkozva kijelentette: a brit kormány tárgyalóküldöttsége kedden visszatér Brüsszelbe, és folytatja a tárgyalásokat az uniós vezetőkkel.

Ennek alapján szerdán nem kerül az alsóház elé érdemi szavazásra a Brexit-megállapodás, de a kormány biztosítja, hogy a képviselők március 12-éig voksolhatnak a kilépési egyezményről.

A kormányfő szerint a Brexit elhalasztása nem oldaná meg a problémát, csak az előbb-utóbb mindenképpen szükségessé váló döntést tolná későbbre. Az alsóház azonban szerdán napirendjére veheti egyebek mellett azt a módosító indítványt is, amely kötelezné a kormányt a Brexit elhalasztásának kezdeményezésére, abban az esetben, ha március 13-áig sem sikerülne elfogadni a Brexit-megállapodást.

