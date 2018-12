Híd fejezett le egy férfit, amikor egy vonat tetején utazott

A fiatalember fejét majdnem két hónappal később találták csak meg, több mint 200 kilométernyire a testétől.

A hatóság eleinte azt hitték, egy vonat gázolta el azt a 24 éves amerikai férfit, akinek fejetlen holttestét még október végén találták meg az észak-karolinai Enfield város közelében. A héten azonban kiderült, hogy Varcy Locklear a vonat tetején utazott, és akkor halt meg, amikor nekicsapódott egy hídnak, és az lefejezte – jelentette a helyi sajtó.

A férfi koponyáját az előző héten találták meg vasúti dolgozók, több mint kétszáz kilométerre attól a helytől, ahol testére bukkantak. A maradványokat a héten azonosította az észak-karolinai igazságügyi orovosszakértői hivatal.

A helyi hatóságok közlése szerint Lockleart többször is elkapták, ahogy potyautasként utazott vonatokon, és többször is eljárást indítottak ellene birtokháborítás vádjával. Hozzátették, hogy a Facebookra olyan élő videót is feltett, amin az volt látható, ahogy a síneken áll, és az utolsó pillanatban ugrik el egy érkező vonat elől.

A haláleset október 30-án történt. A hatóságok közlése szerint a férfi egy teherkocsi tetején volt, és állt, amikor a szerelvény egy hídhoz érkezett. Lockleart nekicsapódott a szerkezetnek, és ettől leszakadt a feje. Holtteste azonban a kocsi tetején maradt. A test akkor csúszott le a vonatról, amikor a szerelvény átment egy váltón, és ettől billegni kezdett.

A halálesetet vizsgáló enfieldi rendőrség balesetként kezeli az esetet, mert semmi sem utal idegenkezűségre. Arra egyelőre nem tudnak magyarázatot adni, hogy a férfi miért állt fel a kocsi tetején, ahol megtalálták a Locklear vérét.