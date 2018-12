Barack Obama mémet csinált magából

Barack Obama az elmúlt tíz évben számos internetes mémben feltűnt, ráadásul ebben sokszor a stábja közreműködött, mert így próbálták meg elérni a fiatalokat.

A volt amerikai elnök hétfőn egy olyan videót tett fel a Twitterre, amelyben arra buzdítja az amerikai fiatalokat, december 15-e előtt lépjenek be az általa elindított állami egészségbiztosításba, az ObamaCare-be, hogy 2019-ben biztosan kapjanak ellátást.

A videóban ugyan kijelenti, hogy most nem lesz viccelődés, hanem egyszerűen csak beszélni fog, de a végén azért csak feltűnik a Deal With It mémből ismert napszemüvegben.

No jump shots. No ferns. No memes. Not this time. I’m going to give it to you straight: If you need health insurance for 2019, the deadline to get covered is December 15. Go to https://t.co/ob1Ynoesod today and pass this on — you just might save a life. pic.twitter.com/8mHMsXGY0g

— Barack Obama (@BarackObama) December 10, 2018