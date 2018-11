Az utcán verik agyon és fojtják vízbe a kutyákat a hatóságok egy kínai nagyvárosban

Brutális videók kezdtek el terjedni, miután a város még Kínában is szigorúnak számító szabályokat vezetett be a kutyatartásra. A helyi hatóságok tagadják a kegyetlen kutyaöléseket, és a közösségi oldalakon elkezdték cenzúrázni az arról szóló bejegyzéseket.

A kínai Hangcsou város közterület-felügyelete a hétvégén tagadta, hogy munkatársai kutyákat kínoztak, illetve halálra vertek a majdnem tízmilliós nagyváros utcáin. Ezt azután tették meg, hogy a kínai közösségi oldalakon több videó és fénykép kezdett el terjedni, amelyeken a brutalitásukról hírhedtté vált közterület-felügyelők, a chengguanok a nyílt utcán ölnek meg ebeket, kegyetlen módszerekkel.

A világ leggyűlöltebb rendészei, a közteresek A városi közterek rendben tartásával foglalkozó, „rendőrnek látszó kormányzati verőlegények”, akiket mindenki utál. Nem, nem Magyarországon járunk.

Az egyik felvételen azt lehetett látni, hogy egy civilruhás férfi egy lapáttal ver agyon egy kutyát, akit egyenruhás férfiak tartanak egy kötél végén. Majd a holttestet egy állatbefogó hálóban egyenruhás férfiak viszik magukkal.

(Figyelem! Az alábbi videót csak erős idegzetű, felnőtt olvasóink nézzék meg!)

Egy másik nagy vihart kavart videó pedig azt örökítette meg, ahogy egy hálóval befogott ebet belefojtanak egy folyóba. A horrorisztikus felvételt készítő férfi elmondása szerint a kutyát november 9-én ölték meg a város közteresei, miután a póráz nélkül sétáló ebet kóbor kutyának hitték.

A videót közzétevő, Huobite néven posztoló férfi elmondása szerint beszélt az eb gazdájával, aki elmondta, hogy a közteresek meg sem próbálták megkeresni őt, noha nem lett volna nehéz megtalálni. Csak a környéken kellett volna körbekérdezni az ott élő embereket, akik mind ismerték a kutyát, és megmondhatták volna nekik, hol a gazdája. A gazdi végül arra kérte Huobite-t, hogy szedje le a videót a Weibo közösségi oldalról, mert nem akar bajba kerülni a helyi hatóságoknál – írta a supchina.com.

A videók, valamint az utcákon heverő, véres kutyatetemekről készült fényképek azután kezdtek el terjedni a kínai közösségi oldalakon, hogy a város önkormányzata bejelentette, sokkal szigorúbban fogják betartatni a kutyatartásra vonatkozó szabályokat, és egészen decemberig keményen fel fognak lépni a nem regisztrált kutyák és gazdáik ellen.

Az új szabályok szerint tilos kutyát sétáltatni reggel hét és este hét óra között a belvárosi részeken, és az ebeket kitiltották az olyan közterületekről, mint a parkok, piacok, iskolák vagy éttermek. Az önkormányzat közölte, hogy a kutyákat kötelező pórázon sétáltatni, és a gazdiknak össze kell szedniük az utcákról kutyájuk ürülékét. Emellett betiltottak 34 kutyafajtát, főleg nagytestű ebeket, köztük a németjuhászt is.

A szabálysértőkre ezer jüanos (40 ezer forint) büntetést rónak ki. Azoknak, akik nem jelentik be a kutyájukat, 10 ezer jüanos (400 ezer forintos) pénzbírságot kell befizetniük, és kedvencüket elkobozzák tőlük.

A város azután kezdett a „civilizálatlan kutyatartás felszámolásába”, hogy hatalmas felháborodást váltott ki egy videó, amin azt lehetett látni, ahogy egy kutya gazdája brutálisan megvert egy nőt, aki a kisgyerekeit védte a férfi kistestű kutyájától. A nő az eb felé rúgva próbált távol tartani a kutyát, amin nem volt póráz. Ezt látva a férfi odarohant és a gyerekei szeme láttára megverte a nőt, akit még a földön fekve is bántalmazott. A beszámolók szerint a nőnek eltört az egyik karja, valamint agyrázkódást szenvedett. A támadót a rendőrség letartóztatta.

A verésről készült videó futótűzként terjedt el Kínában, ahol az elmúlt hónapokban megnőtt a kutyatámadásokról szóló hírek száma, ami kiélezte a kutyatartók és a kutyáktól rettegő emberek közötti ellentétet.

Ezekre több kínai város is azzal reagált, hogy szigorították a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. Csengtuban 22 kutyafajtát tiltottak be, Wenshanba csak este tíz és reggel hét óra között engedélyezték a kutyasétáltatást, Santungban pedig egy büntetőpont-rendszert vezettek be, és bizonyos szám elérésre után elveszik a gazditól a kutyáját. Pekingben januártól fogják szigorítani a kutyákra vonatkozó szabályokat, míg Vuhanban csak szájkosárral lehet utcára vinni az ebeket.

Kegyetlen módszerek

A kínai kutyásokat rémülettel töltötték el a szabályszigorítások. Az országban ugyanis teljesen megszokottnak számít, hogy nyugati szemmel nézve kegyetlen és embertelen módszerekkel hatják ezeket végre. Teljesen megszokottnak számít, hogy a kóbor kutyákat vagy a veszélyesnek gondolt ebeket a nyílt utcán, olykor vasrudakkal vagy botokkal verik agyon az önkormányzatok emberei.

Januárban például Csangsa városában vert agyon egy rendőr egy kikötözött golden retrievert egy bottal, miután állítólag megharapott pár embert. Miután az erről készült videó elterjedt, a város rendőrsége kijelentette, hogy a rendőr szabályszerűen járt el. A gazdátlan ebeket megölhetik a rendőrök, és ebbe még az is belefér, hogy kegyetlenül agyonverjék őket az utcán egy bottal.

Az ilyen esetekről szóló hírek nemzetközi szinten is botrányt szoktak okozni. Mint az a 2006-os eset, amikor Jünnan tartomány egyik megyéjében öt nap alatt több mint 50 ezer ebet öltek meg a helyi hatóságok, miután veszettségben meghalt három ember, akiket kutyák haraptak meg.

A kutyamészárlásban minden ebet megöltek, a hadsereg és a rendőrség kutyáin kívül. Az ebeket rendszeresen a nyílt utcán verték agyon botokkal a hatóságok emberei, gyakran a kutyájukat sétáltató gazdik szeme láttára. Rendőri egységek esténként zajongva mentek be a falvakba, hogy ugatásra késztessék a kutyákat, hogy elkaphassák, majd megöljék őket. Az akció olyan kegyetlen volt, hogy még a pekingi központi kormány is elítélte.

Ezek után nem csoda, hogy a kínai kutyatartók gondolkodás nélkül elhitték, hogy hasonló módszerek alkalmaznak most is Hangcsou város hatóságai. És nehezen hiszik el az önkormányzat állítását, hogy a neten terjedő kutyaveréses videók közül egyiken sem az ő embereik láthatóak, és a közterület-felügyelők nem vernek és kínoznak meg kutyákat.

Bár az állatvédők, és a kutyások óriási felháborodással reagáltak a városok intézkedéseire, sokan vannak Kínában, akik támogatják a szigorúbb szabályok bevezetését, és a keménykezű fellépést az ebek ellen. A kínai kommunista párt angol nyelvű lapja, a Global Times cikke szerint 2018 első tíz hónapjában 7700 esetben támadtak kutyák emberekre.

A kínai közösségi oldalakon pedig nem csak a kutyabántalmazásos videók mentek nagyot: a hétvégén több olyan felvétel is futótűzként kezdett el terjedni, amin kóbor kutyák támadnak az utcán sétáló embereket és gyerekeket – írta a Shanghaiist.

Növekvő, de műveletlen kutyás társadalom

Kínában csak az elmúlt pár évtizedben kezdtek el házi kedvencként tartani a kutyát az emberek. Az 1940-es években még „politikai ellenségnek” számítottak az ebek, miután rendszeresen jelezték a kommunista ellenállók mozgását a japán megszállók előtt. A kommunisták hatalomra kerülése után pedig burzsoá hóbortnak tartották a kutyatartást, és pazarlásnak. Pekingben például a nyolcvanas években is tilos volt kutyát tartani a város lakosainak.

Ez a gazdasági enyhülés idejében kezdett el megváltozni, ahogy az egyre jobban élő középosztály tagjai megengedhették maguknak, hogy kedvencként kezdjenek el tartani kutyákat.

A legfrissebb, szeptemberi adatok szerint mostanra már 50,6 millió kutyát tart az országban 33,9 millió gazdi, a többségük 40 évnél fiatalabb, és számuk évente 15 százalékkal nő. És egy hatalmas iparágat tartanak el: a jelentés szerint a kutyások idén várhatóan 105,6 milliárd jüant, azaz nagyjából 4280 milliárd (!) forintot költenek el majd kedvenceikre.

Jól mutatja a fejlődést a Sanghajban évente megrendezett kisállat kereskedelmi kiállítás a Pet Fair Asia. A rendezvényt 2003-ban 15 ezer négyzetméteren tartották meg, de az érdeklődés azóta olyan nagy lett, hogy idén már 140 ezer négyzetméteren várták a kiállítók az ott megjelenő több mint 140 ezer embert. Jövőre pedig már 185 ezer embert várnak.

Ám még a kínai állatvédelmi szervezetek is elismerik, van hova fejlődni a felelős állattartás területén. A kulturálatlan kutyatartók, akik póráz nélkül viszik utcára kutyáikat, vagy nem szedik össze utánuk az ürüléket, csak erősítik a kutyáktól való félelmet, és ellenérzését keltenek az emberekben, akik ezután még inkább támogatják az erőteljes fellépést az ebek ellen.

A Hangcsou városában most történekre reagálva több állatvédő is kijelentette a helyi sajtónak, hogy az önkormányzatnak a kutyák elleni keménykezű fellépés helyett inkább a gazdáik oktatására kellene helyeznie a hangsúlyt. Megtanítani az embereknek, hogyan legyen felelős gazdik, akik beoltatják, regisztrálják, idomítják kutyáikat, hiszen most „sokan még azt sem tudják, hogyan sétáltassák rendesen a kutyáikat” – mondta a South China Morning Postnak egy állatmentő központ igazgatója.

Remélhetőleg ez minél hamarabb megtörténik, és a kínai közösségi oldalakról eltűnnek majd a kutyaveréses és a kutyatámadásos videók is. És inkább olyan felvételekkel terjednek majd, mint az alábbi videó, amit a kínai kommunista párt lapja hétfőn osztott meg Twitter-oldalán. Egy buszsofőrről, aki egy kis kutyát mentett ki egy forgalmas út közepéről.

A warm-hearted bus driver stopped as soon he saw a panicked stray dog in the middle of the road. The driver bolted toward the dog to safely take it off the busy road where vehicles rushed back and forth. Afterward, the driver returned to the bus and continued driving. pic.twitter.com/GJE6raus2J — People’s Daily,China (@PDChina) November 19, 2018

Kiemelt kép: Nicolas Asfouri / AFP