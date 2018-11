Le Monde: Trump összekeverte a Balkánt és a balti országokat

Csípősen „üdvözölte” a Párizsba látogató Donald Trumpot az egyik legnagyobb francia napilap. A Le Monde a transzatlanti kapcsolatok válságáról írt szombaton, a cikkben pedig felidézték, amikor a balti államok – Észtország, Litvánia és Lettország – vezetői áprilisban a Fehér Házba látogattak.

A Le Monde szerint az amerikai elnök a megbeszélést azzal nyitotta, hogy vendégeinek a délszláv háborúban való felelősségére utalt. Néhány pillanatig eltartott, amíg Dalia Grybauskaitė, Kersti Kaljulaid és Raimonds Vējonis számára leesett, hogy Trump összekeverte a Baltikumot a Balkánnal.

A francia napilap megjegyzi, Trump annak ellenére tűnik tájékozatlannak ebben a kérdésben, hogy felesége, Melania szlovén származású. A Fehér Ház nem kommentálta a cikket. (The Guardian, fotó: Europress – Julien Mattia / NurPhoto)

In today’s ⁦@lemondefr⁩: When #Trump received the leaders of #Estonia, #Latvia and #Lithuania, he began by blaming them for the war in Yugoslavia. It took them a few moments to realise he’d mixed up the Balkans and the Baltics. ⁦@SylvieKauffmann⁩ pic.twitter.com/HYQYpbqgGs

