Félmillióan tüntettek egy új Brexit-népszavazásért

Rengeteg ember, a szervezők szerint több mint félmillióan tüntettek szombaton Londonban azért, hogy a kormány újabb népszavazást írjon ki Nagy-Britannia távozásával kapcsolatban az Európai Unióból.

A tüntetők szerint a brit kormány rosszul kezeli a Brexit-tárgyalásokat, kicsúszott a kezéből az irányítás, nincsenek kész tervei arra, hogy hogyan zajlik majd a folyamat és kétséges, hogy úgy tudnak kijönni a szituációból, hogy az a briteknek a legjobb legyen.

Nicola Sturgeon skót kormányfő kijelentette: a Brexitet meg kell állítani, ez Skócia, Anglia, Wales és Észak-Írország érdeke is.

A tüntetéssel egyidőben zajlott egy másik demonstráció is, amelynek résztvevői továbbra is kiállnak a Brexit mellett. Ezen a rendezvényen ott volt Nigel Farage, euroszkeptikus EP-képviselő is.

(BBC, Guardian)

Kiemelt kép: Europress/NIKLAS HALLE’N/AFP