Magyarországot hozta fel negatív példának az egyetemek világrangsorának szerkesztője

Arról már írtunk ma, hogy hét magyar egyetem került fel a londoni székhelyű Times Higher Education (THE) most publikált világrangsorába, köztük a legjobban a Semmelweis Egyetem teljesített, mely a 401-500. helyen végzett a THE rangsorban.

Arról viszont eddig nem számoltunk be, hogy a THE szerkesztője attól függetlenül megemlítette Magyarországot, hogy a 400 legjobb egyetem közé egyetlen hazai intézmény sem került be.

A Qubit a rangsor közzététele mellett Ellie Bothwellnek a szavait is idézi:

Míg az idei rangsorban több európai ország és egyetem nagyszerű sikert könyvelhet el, a kontinens politikai légkörében zajló változások nagy károkat okozhatnak a felsőoktatási rendszereiben a következő években. Nagy-Britannia és egész Európa egyetemeinek vesztesége lesz, ha a Brexitnek köszönhetően visszaszorul a páneurópai mobilitás és kutatási együttműködés, miközben a szélsőjobboldali populizmus felemelkedése már most hatással van az egyetemek kutatási szabadságára olyan országokban, mint Magyarország. Ezek együttes hatásai, valamint Ázsia versenyképessége nagy nyomás alá helyezi majd az európai egyetemeket a következő 12 hónapban.

