Berágott Kína: minden kereskedelmi tárgyalását lemondta az Egyesült Államokkal

A The Wall Street Journal értesülése szerint a jövő hét elején szakértői szintű megbeszélések lettek volna Washingtonban, ami előkészítette volna Liu He miniszterelnök-helyettes péntekig tartó kétnapos tárgyalásait – írja a kitekinto.hu. Liu He vezeti az amerikai-kínai gazdasági kapcsolatokkal foglalkozó kínai delegációt, továbbá Hszi Csin-ping kínai államfő gazdasági főtanácsadója.

A hírt megerősítette egy amerikai kormányzati illetékes, aki azt nem tudta megmondani, mikor folytatódhatnak az egyeztetések.

Az amerikai lap forrásai szerint a kínaiak azért rághattak be, mert az amerikai kormányzat hétfőtől újabb büntetővámot vezet be a kínai árucikkekre, ezúttal 10 százalékosat, 200 milliárd dollár értékű termékre.

Korábban már 50 milliárd dollárt értékű termékre ezt megtették, július elejétől 34 milliárd, augusztus utolsó hetétől pedig további 16 milliárd dollár értékű, több százféle árut sújtanak büntetővámmal. Kína rendre a washingtoni döntésekkel megegyező ellenlépésekről döntött.

A kiemelt képen Donald Trump. Fotó: Bernd Von Jutrczenka/DPA/AFP