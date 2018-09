Ezt teszi a folyókkal és a városokkal 2018 legerősebb vihara

Miközben Amerikában tombol a Florence, szombaton végigsöpört a Fülöp-szigeteken egy még erősebb vihar, sőt az év eddigi legerősebb vihara a Földön, a Mangkhut tájfun.

A vihar 270 km/órás sebességgel érte el a partvidéket helyi idő szerint éjszaka 1.40-kor, vagyis 120-szal km/órával erősebben csapott le az ugyancsak hatalmas károkat okozó és eddig öt áldozatot szedő Florance-nál. A Fülöp-szigeteken három halálos áldozatról tudni, a vihar valósággal letarolta a házakat, leszaggatta a tetőket, áradásokat és földcsuszamlásokat okozott. Az ország történetében is ez eddig a legbrutálisabb vihar, a leginkább fenyegetett Luzon szigetén több mint 30 millió embernek kellett szembenéznie vele.

This is what Typhoon Mangkhut, the strongest storm anywhere on the planet in 2018, is doing to rivers in the Philippines https://t.co/gzFviR3bx4 pic.twitter.com/EiQDVkIUfG

— CNN (@CNN) 2018. szeptember 15.